जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की रोडवेज बस स्टैंड के सामने बुधवार देर शाम एक होटल के बाहर देह कारोबार की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना पर सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक महिला समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया।

पकड़े गए लोगों में क्षेत्र का एक होमगार्ड भी शामिल है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में मामला देह कारोबार का न होकर लेनदेन के विवाद से जुड़ा सामने आया है। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, बुधवार देर शाम सूचना मिली थी कि रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित एक होटल के बाहर कुछ लोगों के बीच लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है। बताया गया कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी और झगड़ा हो गया। सूचना में देह कारोबार की बात भी सामने आई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची।

पुलिस ने मौके से एक महिला समेत चार लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि विवाद का कारण लेनदेन को लेकर हुआ झगड़ा था। हिरासत में लिए गए लोगों में एक होमगार्ड भी शामिल है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि विवाद किन परिस्थितियों में हुआ है।