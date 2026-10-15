उत्तराखंड में सर्दियों में धुंध से बिगड़ेगी ट्रेनों की चाल, रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक दर्जनों ट्रेनें कीं निरस्त

संवाद सूत्र, लक्सर। सर्दियों में घने कोहरे से दृश्यता कम होने के चलते दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच करीब तीन महीने के लिए कई ट्रेनें रद की गई हैं। वहीं, कुछ के फेरे घटाए गए हैं। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि कोहरे के दृष्टिगत रेलवे प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि गरीब रथ (काठगोदाम-जम्मूतवी) आठ दिसंबर से दो मार्च, गरीब रथ (जम्मूतवी-काठगोदाम) छह दिसंबर से 28 फरवरी, कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम आठ दिसंबर से दो मार्च, काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल सात दिसंबर से एक मार्च, योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी सात दिसंबर से एक मार्च, जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश छह दिसंबर से 28 फरवरी, बरौनी से अंबाला कैंट तीन दिसंबर से एक मार्च, अंबाला कैंट-बरौनी एक दिसंबर से 27 फरवरी, लालकुआं-अमृतसर पांच दिसंबर से 27 फरवरी,अमृतसर-लालकुआं पांच दिसंबर