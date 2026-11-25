संवाद सूत्र, पथरी। पौड़ी गढ़वाल से छुट्टी पर अपने गांव पहुंचे सहायक समाज कल्याण अधिकारी पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना पथरी क्षेत्र के शिवगढ़ में हुई। जहां प्रेमी-युगल के शादी करने के बाद ग्रामीणों ने पंचायत बुलाई थी। पंचायत में ही युवती पक्ष ने हमला कर दिया। जिससे सहायक समाज कल्याण अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, ग्राम शिवगढ़ निवासी कामेश सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर विकास खंड जहरीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल में तैनात हैं। हाल ही में वह छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए थे। गांव आकर पता चला कि उनके परिवार का एक युवक गांव की ही एक युवती को लेकर चला गया है। युवक ने शादी करने के बाद उच्च न्यायालय नैनीताल से सुरक्षा का आदेश भी पारित कराया हुआ है। इधर, नाराज ग्रामीणों ने गांव में पंचायत लगा दी।