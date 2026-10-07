लालकुआं: अमित बनकर युवती के घर पर रहा था मुस्लिम युवक, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, लालकुआं (नैनीताल)। बिंदुखत्ता के शास्त्री नगर में एक मुस्लिम युवक पर कथित रूप से हिंदू नाम और पहचान बताकर एक परिवार के यहां रहने का मामला सामने आया है।

ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को दर्जनों महिला-पुरुष कोतवाली पहुंचे और मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीणों के अनुसार शास्त्री नगर निवासी एक परिवार के यहां रुद्रपुर निवासी युवक काफी समय से रह रहा था। मंगलवार को ग्रामीणों को उसके मुस्लिम होने और कथित तौर पर हिंदू नाम से रहने की जानकारी मिली।

युवती के साथ संबंध

चर्चा है कि युवक का परिवार की एक युवती के साथ संबंध थे। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अमित बिष्ट बताया। ग्रामीणों ने उसके आधार कार्ड की जांच की तो उसमें उसकी पहचान रुद्रपुर निवासी मुस्लिम युवक के रूप में सामने आने का दावा किया।