रुड़की में कलियर के अजमेर बाजार में भीषण आग का तांडव, कई दुकानें जलकर खाक

जागरण संवाददाता, कलियर (रुड़की)। कलियर के अजमेर बाजार में भीषण आग लग गई। आग से करीब 4 से 5 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं।

दरगाह साबिर पाक के पहाड़ी गेट के पास अजमेर बाजार में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने 4-5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और दुकानें धू-धूकर जलने लगीं। आग की विकराल लपटों और धुएं से पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई।