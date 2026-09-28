रुड़की के पास भगवानपुर में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकराई, युवक की मौत
भगवानपुर-सिकरोढ़ा मार्ग पर सोमवार शाम एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में सिकरोढ़ा ...और पढ़ें
HighLights
भगवानपुर-सिकरोढ़ा मार्ग पर बाइक-ट्रैक्टर-ट्रॉली की भीषण टक्कर।
सिकरोढ़ा निवासी शमशाद (45) की हादसे में दुखद मौत।
गंभीर चोटों से अस्पताल पहुँचने से पूर्व ही प्राण त्याग दिए।
संवाद सूत्र जागरण रुड़की। भगवानपुर-सिकरोढ़ा मार्ग पर सोमवार की देर शाम एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खडी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गयी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
जानकारी के अनुसार, सिकरोढ़ा गाँव निवासी शमशाद (45) सोमवार की शाम भगवानपुर बाजार आया था। देर शाम वह बाइक से गाँव लौट रहा था। जैसे ही वह भगवानपुर-सिकरोढ़ा मार्ग पेट्रोल पंप के पास पहुँचा, रास्ते में खडी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी बाइक टकरा गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि शमशाद सड़क पर जा गिरा और उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद राहगीरों और आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई।
स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घटना की सूचना पुलिस को दी और शमशाद को रुड़की सिविल अस्पताल भिजवाया। जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के मुताबिक, गंभीर चोटों के कारण अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।