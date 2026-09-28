रुड़की के पास भगवानपुर में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकराई, युवक की मौत

संवाद सूत्र जागरण रुड़की। भगवानपुर-सिकरोढ़ा मार्ग पर सोमवार की देर शाम एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खडी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गयी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

जानकारी के अनुसार, सिकरोढ़ा गाँव निवासी शमशाद (45) सोमवार की शाम भगवानपुर बाजार आया था। देर शाम वह बाइक से गाँव लौट रहा था। जैसे ही वह भगवानपुर-सिकरोढ़ा मार्ग पेट्रोल पंप के पास पहुँचा, रास्ते में खडी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी बाइक टकरा गई।