KLDAV पीजी कॉलेज रुड़की में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

जागरण संवाददाता, रुड़की। केएलडीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्र-छात्राओं की आईडी और फीस रसीद की जांच करने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है।

मतदान के लिए विद्यार्थियों का यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य किया गया है। वहीं चुनाव के लिए पांच बूथ बनाए गए हैं। पांच पद के लिए 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। क्योंकि कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआइ समर्थित अंजली शर्मा पूर्व में निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं।