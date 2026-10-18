टीचराें की शिकायत के बाद प्रिंसिपल ने किया सस्पेंड, 10वीं के छात्र ने स्कूल के गेट पर बुरी तरह पीटा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ज्वालापुर में 10वीं के एक छात्र ने स्कूल के गेट पर प्रिंसिपल को पीट दिया। उसे शरारतों और शिकायतों के चलते स्कूल से निलंबित किया गया था, बावजूद इसके स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहा था।

प्रिंसिपल ने गेट पर उसे रोका तो उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया है। देर रात तक छात्र के स्वजन प्रिंसिपल की मान-मनौव्वल करते हुए समझौते के प्रयास में जुटे थे। पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक अशासकीय स्कूल में 10वीं के एक छात्र की शिकायत शिक्षकों ने प्रिंसिपल से की थी। बार-बार शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल ने छात्र को निलंबित कर दिया। इसके बावजूद छात्र शनिवार को स्कूल पहुंच गया। प्रिंसिपल ने छात्र को गेट पर रोक लिया और बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वह गेट पर ही प्रिंसिपल से उलझ गया।