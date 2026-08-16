तो क्या एलोपैथिक दवा लिखेंगे होम्योपैथी डॉक्टर? महाराष्ट्र सरकार के फैसले का उत्तराखंड में विरोध

जागरण संवाददाता, रुड़की। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध किया है। साथ ही सरकार को उस फैसले को वापस लेने की मांग की गइर् है जिसमें होम्योपैथी चिकित्सक को एलोपैथिक दवा लिखने के लिए अनुमति दी जा रही है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रुड़की के अध्यक्ष डॉ. संजीव गर्ग एवं पदाधिकारी डॉ. पारित अग्रवाल ने संयुक्त ने रूप से कहा कि पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत होम्योपैथी (बीएचएमएस) के डॉक्टर यदि 1 साल का मॉर्डन फार्मेसिकल कोर्स कर लेते हैं, तो उन्हें एलोपैथिक (आधुनिक) दवाएं लिखने और एलोपैथिक डॉक्टरों की संस्था (एमएमसी ) में रजिस्टर होने की अनुमति दी जा रही है।