हरिद्वार में युवक ने किया सुसाइड, पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। इंद्रा कॉलोनी एक युवक ने अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव चुन्नी के सहारे पंखे से लटका मिला। घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। इंद्रा कॉलोनी में आत्मत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त मयंक उर्फ सन्नी के रूप में कराई।

शुरूआती पड़ताल में सामने आया कि मयंक की माता काम के चलते घर से बाहर गई हुई थी। पड़ोसियों ने कमरे का दरवाजा खुला पाया, उन्होंने युवक को फंखे में लटकता हुआ देखा और तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को फंदे से नीचे उतारा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।