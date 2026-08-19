हरिद्वार में सनसनीखेज हत्याकांड: मिली सौतेली मां की सिर कटी लाश, हिरासत में बेटी और उसका प्रेमी

संवाद सहयोगी, मंगलौर। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यहां कांवड़ पटरी पर एक महिला की हत्या कर शव गंगनहर किनारे फेंक दिया।

महिला की पहचान कविता तोमर पत्नी अरविंद पवार निवासी नर रेशमपुर थाना कंकर खेड़ा जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। वहीं मामले में महिला की सौतेली बेटी और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस जल्द मामले का खुलासा कर सकती है।

झाड़ियों में पड़ा था शव पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे गंगनहर पटरी से गुजर रहे राहगीरों की नजर झाड़ियों में पड़े शव पर पड़ी, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सील किया और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए।

पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान मृतका के शव के पास ही कपड़ों से भरा एक थैला बरामद हुआ है। थैले की तलाशी लेने पर उसमें महिला के कपड़ों के साथ-साथ एक पुरुष की जींस और शर्ट भी मिली है। उन पर भी खून लगा हुआ था कपड़ों के थैले की बरामदगी से अंदेशा जताया जा रहा है कि मृतका किसी परिचित व्यक्ति के साथ कहीं यात्रा पर निकली थी।