हरिद्वार में दोबारा काम पर रखने से इनकार पर भड़का सफाईकर्मी, की आत्मदाह की कोशिश

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ठेकेदार द्वारा काम पर दोबारा रखने से मना करने से आहत एक सफाई कर्मी ने जिला महिला अस्पताल पहुंच आत्मदाह की कोशिश की। उसने सीएमएस कक्ष में खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद डाक्टरों और कर्मचारियों की मुस्तैदी से उसे बचा लिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारी को हिरासत में लेकर उसके स्वजनों के सुपुर्द कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल की मोर्चरी में तैनात रहे ठेका सफाईकर्मी करण को वर्ष 2022-23 में तत्कालीन सीएमएस डा. सीपी त्रिपाठी के कार्यकाल के दौरान ठेकेदार ने काम से हटा दिया था। करीब तीन साल बाद कर्मचारी ने ठेकेदार से दोबारा काम पर रखने की जिद की, लेकिन ठेकेदार के मना करने पर गुस्से जिला महिला अस्पताल पहुंच गया और सीधे सीएमएस कक्ष में जा धमका।