रुड़की में अस्पताल के सामने युवक ने काट ली गर्दन, खून से लथपथ जमीन पर गिरा; हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शहर के रेलवे रोड स्थित तुलसी अस्पताल के समीप सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी गर्दन काट ली।

लहूलुहान हालत में युवक सड़क पर गिर पड़ा। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

सरेराह हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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