अंबेडकरनगर में किशोरी ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस
अंबेडकरनगर में एक किशोरी का शव घर के दूसरे तल पर फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल ...और पढ़ें
HighLights
किशोरी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला।
पुलिस ने घटना की जांच शुरू की, कारण अस्पष्ट।
दो दिन पहले मनाया था जन्मदिन, परिवार हैरान।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। घर के दूसरे तल पर बने कमरे में किशोरी का रस्सी के फंदे से लटका शव मिला। पुलिस ने छानबीन व स्वजन से पूछताछ की,लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। अकबरपुर के अहरिया मुहल्ले के शिव कुमार पांडेय की पुत्री कल्पना पांडेय कक्षा आठ की छात्रा थी। रविवार को सुबह स्वजन घर पर नीचे थे। इसी दौरान किशोरी दूसरे तल पर बने कमरे में चली गई। जहां पर रस्सी के फंदा पर लटककर जान दे दी।
कुछ देर बाद स्वजन कमरे में पहुंचे तो किशोरी का फंदे से लटका शव देख हतप्रभ रह गए। कल्पना चार बहनों तथा एक भाई में सबसे छोटी थी। स्वजन ने बताया कि वह हमेशा मोबाइल देखती रहती थी। कोतवाल संतोष सिंह ने कहाकि घटना का कारण अभी पता नहीं चल सका है।
दो दिन पहले मनाया था जन्म दिन
परिवारीजन ने दो दिन पहले किशोरी का जन्म दिन धूमधाम से मनाया था। वहीं शनिवार की शाम को किशोरी ने ऑनलाइन आर्डर देकर पिज्जा भी घर पर मंगाया था। अचानक रविवार को ऐसा क्या हुआ कि किशोरी ने मौत को गले लगा लिया, इसका किसी को पता नहीं है।