अंबेडकरनगर में किशोरी ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। घर के दूसरे तल पर बने कमरे में किशोरी का रस्सी के फंदे से लटका शव मिला। पुलिस ने छानबीन व स्वजन से पूछताछ की,लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। अकबरपुर के अहरिया मुहल्ले के शिव कुमार पांडेय की पुत्री कल्पना पांडेय कक्षा आठ की छात्रा थी। रविवार को सुबह स्वजन घर पर नीचे थे। इसी दौरान किशोरी दूसरे तल पर बने कमरे में चली गई। जहां पर रस्सी के फंदा पर लटककर जान दे दी।

कुछ देर बाद स्वजन कमरे में पहुंचे तो किशोरी का फंदे से लटका शव देख हतप्रभ रह गए। कल्पना चार बहनों तथा एक भाई में सबसे छोटी थी। स्वजन ने बताया कि वह हमेशा मोबाइल देखती रहती थी। कोतवाल संतोष सिंह ने कहाकि घटना का कारण अभी पता नहीं चल सका है।