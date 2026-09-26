हरिद्वार पुलिस का एक्शन, मैकेनिक की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार; दूसरा बदमाश जंगल में फरार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बहादराबाद क्षेत्र के शांतरशाह में बाइक मैकेनिक हैप्पी की हत्या में शामिल दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकला।

घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला अस्पताल पहुंचाया। बदमाश की पहचान मुदस्सिर निवासी सहारनपुर के रूप में हुई है। उसके फरार साथी की धरपकड़ के लिए जिले भर में कांबिंग चल रही है। करीब एक सप्ताह पहले शांतरशाह क्षेत्र में बाइक मैकेनिक हैप्पी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से पुलिस लगातार आरोपितों की तलाश में जुटी थी। हत्याकांड के शूटरों से शुक्रवार आधी रात बहादराबाद और दौलतपुर के जंगल में पुलिस की मुठभेड़ हो गई।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल मुदस्सिर निवासी कोतवाली देहात सहारनपुर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने जिला अस्पताल में पूछताछ की है। हत्या की वजह, साजिश और वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।