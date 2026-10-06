हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़: गोली लगने से दिल्ली का चेन स्नेचर गिरफ्तार, साथी फरार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मुठभेड़ में गोली लगने पर दिल्ली का चेन स्नेचर गिरफ्तार, साथी फरार। उत्तरी हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक महिला से चेन लूट की घटना हुई थी। दो दिन पहले भी एक महिला से चेन छीन कर दो बदमाश फरार हो गए थे।

इसके अलावा हाल ही में कनखल क्षेत्र में भी एक घटना हुई थी। धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान हिल बाईपास मार्ग पर बाइक सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। घेराबंदी होने पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।