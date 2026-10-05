हरिद्वार में पेंट के गोदाम में लगी आग, दमकल टीम ने शटर काट कर पाया आग पर काबू

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र की लाल मंदिर कॉलोनी में सोमवार देर रात पेंट के गोदाम में आग लग गई। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। गोदाम बंद होने के कारण शटर काटकर आग पर काबू पाया गया।

लाल मंदिर कॉलोनी में एक पेंट कारोबारी ने अपना गोदाम में बनाया हुआ है। जिसमें सोमवार देर रात आग लग गई। गोदाम पेंट, थिनर आदि ज्वलनशील सामग्री रखी होने के कारण आग तेजी से फैल गई थी। दमकल कर्मियों ने कई बार पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित किया।