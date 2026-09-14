हरिद्वार के बहादराबाद में मैकेनिक हैप्पी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिले के बहादराबाद इलाके में मैकेनिक की गोलीमार कर हत्या करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादाबाद के शान्तरशाह गांव निवासी हैप्पी बहादराबाद मार्ग पर बाइक मैकेनिक की दुकान चलाता था।

कुछ देर पहले दो बदमाश हैप्पी की दुकान पर पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कई गोलियां लगने पर हैप्पी की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम हत्या की घटना से हड़कंप मच। सूचना पर बहादराबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।