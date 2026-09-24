हरिद्वार में शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म, प्रेमी और उसके पिता पर दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पथरी क्षेत्र की एक युवती को पड़ोसी गांव का युवक तीन साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। आरोप है कि युवती के गर्भवती होने पर अपने पिता के साथ मिलकर उसे गर्भपात की दवाई दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, पथरी क्षेत्र के एक गांव की युवती ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि ग्राम टकाबरी निवासी नितिन कुमार से करीब तीन साल से उसके प्रेम-संबंध थे।

नितिन ने उससे शादी करने का वादा किया था। आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उसने हरिद्वार के देवपुरा स्थित मां गंगा गेस्ट हाउस समेत अलग-अलग स्थानों पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय पहले उसे पता चला कि वह करीब दो माह की गर्भवती है।