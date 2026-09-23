हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारियों में सामने आई गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी तस्वीर, ओम-स्वास्तिक को सजा रहे मेराज

शैलेन्द्र गोदियाल, हरिद्वार। अर्धकुंभ की तैयारियों के बीच हरिद्वार के शंकराचार्य चौक से डामकोठी के बीच सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान गंगा-जमुनी तहजीब की तस्वीर सामने आई है।

शहर में दिन दिनों सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सड़क किनारे दीवारों और पुलों के साइड एंगल पर आकर्षक चित्रकारी के साथ धार्मिक संदेश और प्रतीक उकेरे जा रहे हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच एक तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है।