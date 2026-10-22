हरिद्वार में गंगा बंदी के दौरान महा सफाई अभियान, आठ टन कूड़ा हटाया... तटों पर अब भी पसरा कचरा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। गंगा बंदी के दौरान नगर निगम हरिद्वार ने डाम कोठी के निकट स्थित मायापुर हेड रेगुलेटर पर महा सफाई अभियान चलाया।

अभियान के दौरान करीब 60 सफाई कर्मचारियों की टीम ने आठ टन कूड़ा-कचरा एकत्र कर नगर निगम के प्लांट पहुंचाया। हालांकि, गंगा बंदी के बाद गंगा के तटों पर अब भी हजारों टन कूड़ा-कचरा बिखरा पड़ा है। ऐसे में गंगा घाटों और तटवर्ती क्षेत्रों की सफाई नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सफाई कार्यों की नियमित निगरानी नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान मायापुर हेड रेगुलेटर और आसपास के क्षेत्र की सफाई की गई। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को गंगा बंदी के दौरान गंगा क्षेत्र, घाटों, रेगुलेटरों और आसपास के स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कूड़े-कचरे का समयबद्ध संग्रहण और उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ ही सफाई कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा है।

अभियान में मुख्य सफाई निरीक्षक श्रीकांत, सफाई निरीक्षक मोहित कुमार, पर्यावरण पर्यवेक्षक सलेख चंद के अलावा नीरज, बलराम, दीपक, प्रदीप और विक्रांत सहित नगर निगम के करीब 60 सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। एकत्र किए गए आठ टन कूड़े को नगर निगम के प्लांट पहुंचाकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की गई।