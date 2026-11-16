परिवहन निगम की MD रीना जोशी ने हरिद्वार में पीएम ई-बस सेवा के लिए चार्जिंग स्टेशन का किया निरीक्षण, जल्दी शुरू होगी सेवा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक व देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने सोमवार को हरिद्वार का भ्रमण किया।

इस दौरान ‘पीएम ई-बस सेवा’ के अंतर्गत निर्माणाधीन चार्जिंग स्टेशन और संबंधित आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चार्जिंग स्टेशन के सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों की बारीकी से समीक्षा की।

कार्यदायी संस्था और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘पीएम ई-बस सेवा’ राज्य में हरित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।