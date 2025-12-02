Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरिद्वार के इस क्षेत्र की बदलेगी सूरत, 2.73 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

    By Mehtab Alam Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:08 PM (IST)

    हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2.73 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इन कार्यों में सड़कों का नवीनीकरण और सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण शामिल है। विधायक आदेश चौहान ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2.73 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर विधानसभा को एक बार फिर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। विधायक आदेश चौहान के प्रयासों से रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम बहादराबाद, सलेमपुर महदूद और शिवालिकनगर नगरपालिका के नवोदयनगर के विभिन्न आन्तरिक सड़क निर्माण कार्यों के लिए 2.73 करोड़ रुपये को मंजूरी मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जल्द ही कार्य शुरू होने जा रहे हैं। विधायक आदेश चौहान ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि उनके प्रस्ताव पर राज्य योजना से विधानसभा के अंतर्गत 85.93 लाख रुपए की लागत से ग्राम बहादराबाद , 92.51 लाख रुपए लागत से ग्राम सभा सलेमपुर महदूद, 94.26 लाख रुपए लागत से शिवालिकनगर नगरपालिका के नवोदयनगर की आंतरिक सड़कों का इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य किया जाना है।

    टेंडर प्रक्रिया शुरू

    इन तीनों निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया है। सड़कों की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर जल्द ही निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सरकार के विकास कार्यो की स्वीकृति पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया।

    साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रदेश के लिए विकासपरक सोच से ही विकास कार्य धरातल पर तेजी से आ रहे हैं। क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है सरकार की विभिन्न योजनाओं से पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्रगति पर हैं।

    यह भी पढ़ें- 'मुझे जान का खतरा'... ससुराल से दीपांशी ने भेजा आखिरी मैसेज, परिवार पहुंचा तो फांसी पर लटकी मिली बिटिया