तारीख न पेशी..मुकदमे की फाइल ही ले उड़ा पति, पत्नी संग चल रहा केस

मेहताब आलम, हरिद्वार। प्रधान कुटुंब न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपनी पत्नी से चल रहे विचाराधीन मुकदमे की फाइल लेकर भाग गया।

न तो केस की तारीख थी न ही कोई पेशी, फिर भी वह महिला अधिवक्ता का जूनियर बताकर कोर्ट पहुंचा और निरीक्षण के बहाने फाइल ले उड़ा। कोर्ट स्टाफ की ओर से सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपित अभी पुलिस की पकड़ से दूर है।

मुकदमे की फाइल देखने की बात कही पुलिस के मुताबिक, प्रधान कुटुंब न्यायालय में तैनात आदेशिका वाहक धर्मवीर सिंह ने शिकायत में बताया कि 13 अक्टूबर को इसरार नाम का युवक कोर्ट पहुंचा था। उसने खुद को अधिवक्ता अलविना का जूनियर बताते हुए रेशमा बनाम इसरार मुकदमे की फाइल देखने की बात कही। इस पर उसे फाइल दे दी गई।