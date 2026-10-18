तारीख न पेशी..मुकदमे की फाइल ही ले उड़ा पति, पत्नी संग चल रहा केस
हरिद्वार के प्रधान कुटुंब न्यायालय से एक व्यक्ति अपनी पत्नी के विचाराधीन मुकदमे की फाइल लेकर फरार हो गया।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
मेहताब आलम, हरिद्वार। प्रधान कुटुंब न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपनी पत्नी से चल रहे विचाराधीन मुकदमे की फाइल लेकर भाग गया।
न तो केस की तारीख थी न ही कोई पेशी, फिर भी वह महिला अधिवक्ता का जूनियर बताकर कोर्ट पहुंचा और निरीक्षण के बहाने फाइल ले उड़ा। कोर्ट स्टाफ की ओर से सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपित अभी पुलिस की पकड़ से दूर है।
मुकदमे की फाइल देखने की बात कही
पुलिस के मुताबिक, प्रधान कुटुंब न्यायालय में तैनात आदेशिका वाहक धर्मवीर सिंह ने शिकायत में बताया कि 13 अक्टूबर को इसरार नाम का युवक कोर्ट पहुंचा था। उसने खुद को अधिवक्ता अलविना का जूनियर बताते हुए रेशमा बनाम इसरार मुकदमे की फाइल देखने की बात कही। इस पर उसे फाइल दे दी गई।
शिकायत के अनुसार वह पत्रावली लेकर फाइल का कवर वहीं छोड़कर चला गया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला।
सिडकुल थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित के बारे में जानकारी ली जा रही है। यह मामला न्यायालय परिसर और कचहरी में चर्चा का विषय बना हुआ है।
रेशमा बनाम इसरार के नाम से है मुकदमा
युवक जो फाइल लेकर फरार हुआ है, वह रेशमा बनाम इसरार के नाम से है। उसने अपना नाम भी इसरार ही बताया।
प्रधान कुटुंब न्यायालय हरिद्वार में तैनात आदेशिका वाहक धर्मवीर सिंह ने वह कुछ मिनट में वह बिना बताए पत्रावली के मूल कागजात लेकर फरार हो गया। इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। जानकारी लेने पर महिला अधिवक्ता ने भी अनभिज्ञता जताई।