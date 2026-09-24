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मानव तस्करी का सरगना मंजूर खलीफा बेगूसराय से गिरफ्तार, सीतामढ़ी में 10 मुकदमे

By ANIL TIWARIEdited By: Ajit kumar
Published: Thu, 24 Sep 2026 05:13 PM (IST)

सीतामढ़ी में मानव तस्करी और देह व्यापार के मुख्य सरगना मंजूर खलीफा को बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया गया है। ...और पढ़ें

एसपी ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी दी।

एसपी ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी दी।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Human Trafficking Case: मानव तस्करी और देह व्यापार मामले के मुख्य सरगना मंजूर खलीफा को पुलिस ने बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है।

एसपी ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। शहर के बोहा टोला, वार्ड नंबर-09 निवासी मंजूर खलीफा के विरुद्ध अकेले सीतामढ़ी में 10 मुकदमे दर्ज हैं।

कई जिलों में आपराधिक इतिहास

एसपी ने बताया कि मंजूर खलीफा का किशनगंज और आसपास के कुछ जिलों में भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। आरोप है कि उसके माध्यम से सीतामढ़ी, किशनगंज और अन्य जिलों में देश के विभिन्न राज्यों से लड़कियों को बहला-फुसलाकर और झांसा देकर देह व्यापार में धकेला जाता था। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया

एसपी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 107 के तहत प्रापर्टी अटैचमेंट (संपत्ति कुर्क) करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

एटीएस और कमजोर वर्ग प्रभाग, पुलिस मुख्यालय पटना से प्राप्त इनपुट के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) कर रहे थे।

बेगूसराय से हुई गिरफ्तारी

विशेष टीम ने बुधवार को बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सलौना, नदौल से मंजूर खलीफा को गिरफ्तार किया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही, नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।

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