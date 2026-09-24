मानव तस्करी का सरगना मंजूर खलीफा बेगूसराय से गिरफ्तार, सीतामढ़ी में 10 मुकदमे

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Human Trafficking Case: मानव तस्करी और देह व्यापार मामले के मुख्य सरगना मंजूर खलीफा को पुलिस ने बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है।

एसपी ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। शहर के बोहा टोला, वार्ड नंबर-09 निवासी मंजूर खलीफा के विरुद्ध अकेले सीतामढ़ी में 10 मुकदमे दर्ज हैं।

कई जिलों में आपराधिक इतिहास

एसपी ने बताया कि मंजूर खलीफा का किशनगंज और आसपास के कुछ जिलों में भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। आरोप है कि उसके माध्यम से सीतामढ़ी, किशनगंज और अन्य जिलों में देश के विभिन्न राज्यों से लड़कियों को बहला-फुसलाकर और झांसा देकर देह व्यापार में धकेला जाता था। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।