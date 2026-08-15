हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर भाजपा नेताओं ने फहराया उल्टा झंडा, वायरल हो गई वीडियो

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरकी पैड़ी पर भाजपा नेताओं ने उल्टा झंडा फहरा दिया। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर सुभाष घाट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जैसे ही तिरंगा फहराया गया, सबकी नजरें थम गई। तिरंगा उल्टा फहराया गया था।

आनन-फानन में तिरंगा उतार कर दोबारा दुरुस्त करते हुए फहराया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

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