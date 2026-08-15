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हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर भाजपा नेताओं ने फहराया उल्टा झंडा, वायरल हो गई वीडियो

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Sat, 15 Aug 2026 11:18 AM (IST)

हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस पर हरकी पैड़ी के सुभाष घाट पर भाजपा नेताओं ने गलती से उल्टा तिरंगा फहरा दिया।

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जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरकी पैड़ी पर भाजपा नेताओं ने उल्टा झंडा फहरा दिया। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर सुभाष घाट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जैसे ही तिरंगा फहराया गया, सबकी नजरें थम गई। तिरंगा उल्टा फहराया गया था।

आनन-फानन में तिरंगा उतार कर दोबारा दुरुस्त करते हुए फहराया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

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