स्वतंत्रता दिवस से पहले लहराया हरा झंडा, वीडियो वायरल होने के बाद हाथरस में मच गई सनसनी

जागरण संवाददाता, हाथरस। स्वतंत्रता दिवस से पहले हरा झंडा फहराए जाने के मामले को सनसनी मच गई। चंदपा क्षेत्र के गांव चितावर में मकान की छत पर हरे रंग का झंडा लगाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। वीडियो सामने आने पर कुछ हिंदूवादी लोग भी मौके पर पहुंच गए।

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पहुंचकर युवक से पूछताछ की और बाद में उसे छोड़ दिया। गांव में मकान की छत पर कई दिनों से हरे रंग का झंडा लगा था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। मौके पर भीड़ पहुंचने पर मकान में रहने वाले युवक समीर ने झंडा उतारकर जला दिया। सूचना मिलने पर चंदपा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली।