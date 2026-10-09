उड़ान भरते ही लापता हुआ हरिद्वार अर्द्धकुंभ की तैयारियों के लिए मंगाया गया ड्रोन, 40 लाख कीमत
हरिद्वार में अर्द्धकुंभ की तैयारियों के लिए आईआईटी रुड़की से मंगाया गया 40 लाख का ड्रोन उड़ान भरते ही लापता ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अर्द्धकुंभ की तैयारियों के लिए मंगाया गया ड्रोन उड़ान भरते ही लापता हो गया। ड्रोन की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अर्द्धकुंभ के लिए मैपिंग जैसे कार्यों के लिए आईआईटी रुड़की से एक ड्रोन हरिद्वार मंगाया गया था। उड़ान भरने के बाद ड्रोन लापता हो गया। ड्रोन की आखिरी लोकेशन उत्तर हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में आई। काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया।
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अब शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ड्रोन या तो जंगल में कहीं गिर गया है या फिर जंगल से सटे रिहायशी इलाके में गिरने के बाद किसी ने चोरी कर लिया है। पुलिस ने ड्रोन की तलाश शुरू कर दी है।
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भूपतवाला क्षेत्र में आईआईटी रुड़की का ट्रिनिटी एफ-90 ड्रोन मैपिंग समेत अन्य कार्यों के लिए लगाया गया था। अचानक उसका संपर्क कंट्रोल यूनिट से टूट गया। ड्रोन की लोकेशन और स्थिति का पता नहीं चल सका।