रुड़की के कलियर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, बदहवास हालत में मिली... मचा हड़कंप

संवाद सूत्र जागरण, कलियर (रुड़की) । कलियर में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बच्ची मंगलवार रात से लापता थी। परिवार के लोग रातभर उसकी तलाश करते रहे। बुधवार सुबह बच्ची बदहवास हालत में मिली तो स्वजन में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्ची को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपित की तलाश में आसपास के क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

बुधवार सुबह बच्ची बदहवास हालत में मिली। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बच्ची की हालत और उसके साथ हुई घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।