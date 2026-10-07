रुड़की के कलियर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, बदहवास हालत में मिली... मचा हड़कंप
कलियर में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
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संवाद सूत्र जागरण, कलियर (रुड़की) । कलियर में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बच्ची मंगलवार रात से लापता थी। परिवार के लोग रातभर उसकी तलाश करते रहे। बुधवार सुबह बच्ची बदहवास हालत में मिली तो स्वजन में अफरा-तफरी मच गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्ची को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपित की तलाश में आसपास के क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
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पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज
बताया गया कि पीड़ित परिवार मूल रूप से बरेली का रहने वाला है और कलियर में हाजिरी देने के लिए आया हुआ था। परिवार के लोग यहां एक स्थान पर ठहरे हुए थे। मंगलवार रात बच्ची अचानक लापता हो गई। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिवार के लोग बच्ची को आसपास के क्षेत्रों में तलाश करते रहे।
बुधवार सुबह बच्ची बदहवास हालत में मिली। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बच्ची की हालत और उसके साथ हुई घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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साथ ही बच्ची के लापता होने से लेकर बरामद होने तक के घटनाक्रम की कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आसपास के संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के साथ ही आरोपित की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। घटना के बाद कलियर क्षेत्र में पुलिस की गश्त और चेकिंग बढ़ा दी गई है।
एसपी देहात अभय सिंह कहना है कि बच्ची की चिकित्सकीय जांच और बयान के आधार पर मामले में आगे की जांच की जा रही है।