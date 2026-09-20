 हरिद्वार में दीवार से 40 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ा 16 फुट लंबा अजगर, छह घंटे चला रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। निर्मल बाग कालोनी के पास शनिवार सुबह करीब 16 फुट लंबे विशालकाय अजगर के दिखाई देने से अफरा-तफरी मच गई। पहले अजगर दीवार पर रेंगता नजर आया और वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही करीब 40 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया।

पेड़ की शाखाओं के बीच अजगर को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वन विभाग की टीम ने करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद शाम चार बजे उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 10 बजे निर्मल बाग कालोनी के पास कुछ लोगों की नजर दीवार पर रेंग रहे अजगर पर पड़ी। जंगल से निकलकर आए विशालकाय अजगर को देखने के लिए कुछ ही देर में आसपास के लोग जुटने लगे। सूचना वन विभाग को दी गई। टीम के पहुंचने से पहले अजगर दीवार से होते हुए करीब 40 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया।