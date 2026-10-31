हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बवाल, कुलसचिव को जमीन पर गिराकर पीटा

जागरण संवाददाता हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और प्रशासन के बीच कई दिनों से चल रहा विवाद शनिवार को हिंसक हो गया। कुलपति कार्यालय के बाहर कुलसचिव सत्यदेव निगमालंकार के साथ मारपीट की गई।

आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें जमीन पर गिराकर जमकर पीटा। अचानक हुई घटना से विश्वविद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद कुलपति प्रो. प्रतिभा मेहता लूथरा स्वयं घायल कुलसचिव को लेकर कनखल कोतवाली पहुंचीं। पुलिस की मौजूदगी में उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

कर्मचारी यूनियन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच लगातार तनातनी जानकारी के अनुसार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान कर्मचारी यूनियन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच लगातार तनातनी बनी हुई थी।