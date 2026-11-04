लड़की के साथ हरिद्वार के होटल में ठहरा था देहरादून का युवक, संदिग्ध हालात में मौत

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मायापुर स्थित एक होटल में रायवाला देहरादून के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के साथ एक युवती भी होटल में ठहरी हुई थी।

युवती का कहना है कि घटना के समय वह सो रही थी। युवक को फंदे पर लटका देखकर उसने चाकू से दुपट्टा काटकर उसे नीचे उतारा और 108 एंबुलेंस की मदद से मेला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, साहिल निवासी रायवाला, देहरादून परिचित युवती के साथ मायापुर स्थित होटल चित्रा ग्रैंड में ठहरा हुआ था। होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। पूछताछ में युवती ने बताया कि वह सो रही थी, इसी दौरान साहिल ने दुपट्टे से फांसी लगा ली।