दिल्ली में CJP का प्रदर्शन आज, उत्तराखंड में रद हुईं जनशताब्दी समेत कई ट्रेन

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दिल्ली में प्रस्तावित सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के चलते मुरादाबाद मंडल के देहरादून और हरिद्वार से संचालित होने वाली छह ट्रेन 10 अक्टूबर को रद की गयी है।

सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि इनमें देहरादून-नई दिल्ली और नई दिल्ली- देहरादून जनशताब्दी के अलावा हरिद्वार-दिल्ली और दिल्ली- हरिद्वार के बीच संचालित चार पैसेंजर ट्रेन शामिल है।

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ये ट्रेन रहेंगी रद

12055: नई दिल्ली-देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस

12056: देहरादून-नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस

14306:हरिद्वार-दिल्ली

14303: दिल्ली-हरिद्वार

14304:हरिद्वार-दिल्ली

14305:दिल्ली-हरिद्वार

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