सुहागरात पर नई नवेली दुल्हन ने किया कांड, सिर पर हाथ धरा रह गया दूल्हा... सदमे में परिवार

संवाद सूत्र जागरण, बहादराबाद। सुहागरात पर पति को बेहोश कर महिला ने चार साथियों के साथ मिलकर घर में लूटपाट की। सुबह शक होने पर स्वजन ने आरोपितों को फरार होने से पहले पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपितों के पास से लूटे गए 70 हजार रुपये व अन्य सामान और पांच मोबाइल पुलिस ने बरामद किए। उनकी बुलेरो गाड़ी भी पुलिस ने सीज कर दी। कोतवाली क्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी प्रवेश पुरी ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उनके भाई योगेश पुरी की शादी बुधवार को रुकमीना निवासी ग्राम कोटवा थाना कटरा जिला मिर्जापुर से हुई थी। शादी परिवार के लोगों की मौजूदगी में दौलतपुर में ही हुई। रुकमीना पक्ष के चार लोग भी शादी में शामिल हुए। इन्हें रुकमीना ने अपना रिश्तेदार बताया था।