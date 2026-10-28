रुड़की में भाकियू रोड गुट की महापंचायत आज, स्कूलों की छुट्टी... शहर में ट्रैफिक प्लान लागू

जागरण संवाददाता, रुड़की। भारतीय किसान यूनियन रोड गुट की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 28 अक्टूबर को महापंचायत का ऐलान किया है।

देहात क्षेत्र से किसान ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर रुड़की की ओर रूख करना शुरू हो गए है। इसके साथ ही रुड़की शहर के अधिकांश स्कूलों की छुट्टी 11 बजे कर दी गई है।

वहीं दूसरी ओर कई रूट पर यातायात को बाधित कर दिया गया है। वाहनों को अब दूसरे स्थान से भेजा जा रहा है।

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