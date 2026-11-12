भाई दूज पर हरिद्वार में दर्दनाक हादसा: ननिहाल जा रहे मासूम को वाहन ने कुचला, मौत

जागरण संवाददाता, श्यामपुर (हरिद्वार) । भाई दूज पर परिवार के साथ बाइक पर सवार होकर ननिहाल जा रहे मासूम को वाहन ने कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता-पिता और भाई घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसा हरिद्वार-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। श्यामपुर कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा के अनुसार, गाजीवाली निवासी अंकित कुमार मंगलवार शाम पत्नी माया, दो बेटों चिराग (तीन वर्ष) और ध्यान (एक वर्ष) के साथ उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावली स्थित ससुराल जा रहे थे।