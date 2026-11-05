हरिद्वार में श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर तनाव, पुलिस की मौजूदगी में हुई अंत्येष्टि

संवाद सूत्र, भगवानपुर । भगवानपुर के ढीलमजरा गांव में श्मशान घाट की भूमि पर अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्षों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया।

प्रस्तावित श्मशान घाट की भूमि पर शव जलाने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और विरोध के बीच ही कड़ी सुरक्षा में शव का अंतिम संस्कार संपन्न कराया।

मिली जानकारी के अनुसार, ढीलमजरा गांव में श्मशान घाट के लिए चिन्हित सरकारी भूमि पर दलित समाज के एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से कब्जा किया गया था। इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्देश पर हरिद्वार जिला अधिकारी ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई कर भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा दिया था। इसके बाद, दूसरे पक्ष ने भी राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया।

पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार विवाद ने गुरुवार की सुबह उस समय तूल पकड़ लिया, जब एक पक्ष गांव के ही एक मृतक के शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचा। इस पर दूसरे पक्ष के लोग लामबंद हो गए और उन्होंने भूमि पर शव जलाने का तीखा विरोध शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते टकराव की सूचना मिलते ही भगवानपुर पुलिस तत्काल भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची।