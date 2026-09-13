अखाड़ा परिषद सख्त, हरिद्वार में देवी-देवताओं का रूप धारण कर नृत्य करने पर रोक

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। देवी-देवताओं के स्वरूप को मनोरंजन का माध्यम बनाकर नृत्य करने की प्रवृत्ति पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (निरंजनी) ने सख्त रुख अपनाया है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत डा. रविंद्रपुरी महाराज ने चेतावनी दी है कि आगामी नवरात्र में मां दुर्गा या मां काली का स्वरूप धारण कर नृत्य करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए श्रीमहंत डा. रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि नवरात्र उत्सव शक्ति की आराधना, साधना और सनातन आस्था का पर्व है। ऐसे में देवी-देवताओं का स्वरूप धारण कर सार्वजनिक रूप से नृत्य करना सनातन धर्म की मर्यादा और धार्मिक भावनाओं के अनुरूप नहीं है।

श्रीमहंत डा. रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आध्यात्मिक परंपरा, आस्था और संस्कारों की विरासत है। देवी-देवताओं के स्वरूप श्रद्धा और साधना के केंद्र हैं। उनके स्वरूप को मनोरंजन अथवा प्रदर्शन का माध्यम बनाए जाने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और सनातन संस्कृति का उपहास उड़ाने वालों को भी अवसर मिलता है।