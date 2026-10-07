रुड़की अग्निवीर भर्ती: दौड़ के दौरान यूपी के दो अभ्यर्थी गिरे, टूट गया पैर

जागरण संवाददाता, रुड़की। बंगाल इंजीनियर ग्रुप और केंद्र में चल रही अग्निवीर भर्ती में बुधवार को दौड़ लगाते समय उत्तर प्रदेश के दो अभ्यर्थी पैर फिसलने के कारण गिर गए। हादसे में दोनों अभ्यर्थियों के पैर में फ्रैक्चर हो गया. उन्हें सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के नहटऔर बस स्टैंड के पास के निवासी कार्तिक शर्मा और इसी जनपद के अम्हेड़ा हल्दौर निवासी शिवम सुबह भर्ती में दौड़ रहे थे इसी दौरान पैर फिसलने के कारण यह घटना हुई। इससे भर्ती स्थल पर अफरातफरी का माहौल हो गया।