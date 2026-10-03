चाय पर बुलाकर रची साजिश, बोला- 'जो हुआ भूल जाओ, घर आओ’... फोन कर बुलाया और मार दी गोली

केके शर्मा, रुड़की। गैस प्लांट कालोनी में युवक आदि राणा की हत्या महज अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं, बल्कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में इसे सुनियोजित वारदात के तौर पर देखा जा रहा है।

आरोप है कि पुराने विवाद का बदला लेने के लिए अनिल पंडित और उसके बेटों ने आदि राणा को विवाद खत्म करने के बहाने अपने घर बुलाया। उसे भरोसा दिलाया गया कि पुरानी बातों को छोड़कर मामले को निपटा लिया जाएगा और घर आकर चाय पीने को कहा गया। भरोसा कर आदि राणा घर पहुंच गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहां उसके लिए मौत का जाल बिछाया गया है।

आरोप है कि घर पहुंचते ही लकी पंडित के पास तमंचा देखकर आदि राणा ने सवाल किया। इसी दौरान लकी ने उस पर गोली चला दी। हत्या के फुलप्रुफ प्लान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपितों ने आदि राणा के हथियार लेकर आने की झूठी कहानी गढ़ दी और खुद ही पुलिस को फोन कर पीड़ित दर्शाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की जांच में पूरी सच्चाई सामने आ गई।

लकी पंडित से हुआ था विवाद बताया गया कि आदि राणा और लकी पंडित के बीच कुछ समय पहले विवाद हुआ था। बाद में दोनों पक्षों के बीच मामला शांत हो गया था। गुरुवार देर शाम भी आदि राणा के एक दोस्त का शराब की दुकान के पास लकी पंडित से विवाद हुआ था। आसपास के लोगों ने किसी तरह मामला शांत करा दिया था।

आरोप है कि इसी दौरान लकी ने अचानक उस पर फायर कर दिया। घटना के समय आदि राणा के कुछ दोस्त भी आसपास मौजूद बताए जा रहे हैं। अचानक गोली चलने से वे भी सकते में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर कुछ देर पहले तक विवाद सुलझाने की बात चल रही थी और अचानक गोली कैसे चल गई।

गोली लगने के बाद आदि राणा गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस की मानें तो हत्या के बाद आरोपित ने कहानी गढ़ते हुए पुलिस को फोन कर सूचना दी कि आदि राणा साथियों के साथ हथियार लेकर आया था। जब लकी ने छीना झपटी की तो आदि राणा को गोली लग गई, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो पूरा मामला सामने आ गया।