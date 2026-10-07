पहले साले को कार में बैठाया... फिर गला दबाने लगा, यू-ट्यूबर अनुराग डोभाल गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। आपसी विवाद में साले को बुलाकर उसकी पिटाई करने वाले यूट्यूबर व उसके साथी बाउंसरों को नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के विरुद्ध नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस को दी शिकायत में राज चौहान निवासी बंजारावाला ने बताया कि वह नेक्सा शोरूम में काम करते हैं। सोमवार को आरोपित अनुराग डोभाल व उसके साथ 08-10 उन्हें मिलने के लिए आए, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने कुछ देर बाद मिलने की बात कही।

अनुराग डोभाल की पत्नी है चचेरी बहन शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी चचेरी बहन रितिका अनुराग डोभाल की पत्नी है। डोभाल के कहने पर वह रात आठ बजे उनसे मिलने येलो हिल्स कैफे जोकि नेक्सा शोरूम के विपरीत है, वहां मिलने पहुंचे। जहां आरोपितों ने उन्हें कार में बैठाया गला दबाते हुए फोन छीनने का प्रयास किया। जब वह फोन नहीं छीन पाए तो आरोपितों ने उन्हें जान से मारने का प्रयास किया।