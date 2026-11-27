जासं, ऋषिकेश। लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के कुनाऊं गांव के पास से एक युवती ने चीला शक्ति नहर में छलांग लगा दी। युवती का अब तक पता नहीं चल पाया है। प्रभारी थाना निरीक्षक हेमकांत सेमवाल ने बताया कि युवती आशुतोषनगर निवासी दीपा पंवार 24 साल है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि अचानक युवती नहर किनारे पहुंची और छलांग लगा दी। स्वजन को सूचना दी गई है, युवती के नहर में कूदने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही हैं।