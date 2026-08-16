देहरादून के टूरिस्ट स्पॉट पर हादसा, फोटो खिंचवाते समय नदी में बही युवती; मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून। सहस्त्रधारा घूमने आई हरियाणा की एक 28 वर्षीय युवती की नदी के तेज बहाव में बहने से मौत हो गई। युवती सहस्त्रधारा क्षेत्र में फोटो खिंचवा रही थी, इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में बह गई।

सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से युवती को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अचानक पैर फिसलने नदी में गिरी पुलिस के अनुसार, शनिवार 15 अगस्त को कांस्टेबल संदीप जोगीवाल ने चौकी आईटी पार्क को सूचना दी कि नदी में एक युवती बह गई है। बताया गया कि युवती सहस्त्रधारा क्षेत्र में फोटो खिंचवा रही थी। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई।

सूचना मिलते ही थाना राजपुर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया। कुछ देर बाद जानकारी मिली कि महिला नदी के बहाव के साथ बहकर सहस्त्रधारा के पास पहुंच गई है। पुलिस टीम, एसडीआरएफ कर्मियों और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से तलाश शुरू की और महिला को नदी से बाहर निकाल लिया।