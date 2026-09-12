EXPLAINER: ईडी की कार्रवाई को सियासी हथियार में बदलने की कोशिश या कुछ और... हरदा ने क्यों चला इस्तीफे की पेशकश का दांव?

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2017 से सत्ता में आने को छटपटा रही कांग्रेस में अब आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अंदरुनी सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। इस कड़ी में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य पदों से इस्तीफे की पेशकश को महज नैतिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं माना जा रहा।

उनके ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना पर ईडी की कार्रवाई के बाद आई यह पेशकश एक साथ बचाव, दबाव और राजनीतिक संदेश, तीनों का दांव नजर आ रहा है। दरअसल, जीना वर्ष 2014 से 2017 के बीच मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत के ओएसडी व निजी सहायक रहे हैं। ईडी ने 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जीना के ठिकाने पर कार्रवाई की। ऐसे में जांच की आंच सीधे रावत तक भले नहीं पहुंची हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इससे उनके कार्यकाल और नेतृत्व को सवालों के घेरे में लाने की कोशिश स्वाभाविक है।

उन्होंने स्वयं कहा कि यदि उनके किसी कार्य से पार्टी के संघर्ष को कमजोरी आती है तो वह ऐसा नहीं चाहेंगे। साथ ही उन्होंने जीना के खिलाफ लगे आरोपों पर विश्वास नहीं जताया और कहा कि सच्चाई समय के साथ सामने आएगी। यानी, उन्हाेंने एक प्रकार से 'पहले मैं खुद हटता हूं, फिर मेरे ऊपर सवाल खड़े करो' वाला राजनीतिक कवच तैयार किया है।

हरदा यदि इस कार्रवाई को अपने खिलाफ सीधे हमले के बजाय कांग्रेस के खिलाफ बनाए जा रहे राजनीतिक नैरेटिव के रूप में पेश करते हैं तो वह अपने लिए दो रास्ते खोलते हैं। पहला, पार्टी के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करना और दूसरा, समर्थकों के बीच यह संदेश देना कि चुनाव से पहले उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है।

यही नहीं, पूर्व में जब दिल्ली में छह नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया तो इसमें हरदा की पसंद को तवज्जो नहीं दी गई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व हरदा को संकेत दे चुका है कि अब नई पीढ़ी के कंधों पर ही वह चुनाव लड़ेगी।