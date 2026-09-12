उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा नाम... तीन बार संभाली प्रदेश की कमान... कहलाए 'हरदा'

निर्मला बोहरा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे अहम, खास और वरिष्ठ नेता हैं। हरीश रावत ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।

हरीश रावत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। वह तीन बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। लेकिन वह एक बार फिर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्हें सब प्यार से हरदा कहते हैं। आइए जानते हैं हरीश रावत का राजनीतिक सफर..

हरीश रावत का जन्म अल्मोड़ा के मोहनरी गांव में हुआ था। 27 अप्रैल 1948 को अल्मोड़ा के कुमाऊंनी राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम राजेंद्र सिंह रावत और मां का नाम देवकी देवी था। हरीश रावत ने वकालत की पढ़ाई की। हरीश रावत की शुरुआती पढ़ाई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चौनलिया में हुई। इसके बाद हरीश रावत ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी की डिग्री ली। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ करता था।

जब दी मुरली मनोहर जोशी को शिकस्त हरीश रावत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ब्‍लॉक स्‍तर से की। इसके बाद हरीश रावत युवा कांग्रेस के साथ जुड़ गए। साल 1980 में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी को हराकर वह संसद पहुंचे।