पूर्व सीएम हरीश रावत के पीए के घर ईडी छापेमारी, अन्य अधिकारियों की भी बढ़ेगी मुश्किलें

जागरण संवाददाता, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पूर्व ओएसडी चंदन सिंह जीना के घर ईडी की कार्रवाई के बाद अब यूकेएसएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन, सचिव और परीक्षा नियंत्रक के अलावा ओएमआर प्रोसेसिंग का काम करने वाली निजी कंप्यूटर एजेंसी के मालिक और कथित साजिश में शामिल बिचौलियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।

ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान यूकेएसएसएससी के कई पूर्व अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों से भी बेहिसाबी नकदी बरामद होने की बात ईडी ने कही है। अलग-अलग ठिकानों से छोटी रकम से लेकर लाखों रुपये तक नकदी मिली।

कुछ स्थानों से सोने के आभूषण भी बरामद किए गए। तलाशी के दौरान संबंधित लोगों के मोबाइल फोन भी फोरेंसिक जांच के लिए जब्त किए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले हुई ईडी की कार्रवाई से यूकेएसएसएससी पेपर लीक से जुड़े आरोपितों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।



निजी आवास तक पहुंचाई गईं ओएमआर शीट