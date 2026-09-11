देहरादून में रविवार को 54 परीक्षा केंद्रों पर 21,798 अभ्यर्थी देंगे यूपीएससी और सीडीएस सहित अन्य परीक्षाएं, पढ़ें पूरी जानकारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से रविवार को आयोजित होने वाली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस), नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) एवं नेवल एकेडमी (एनए) परीक्षा के लिए देहरादून में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जनपद में 54 परीक्षा केंद्रों पर 21,798 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संचालन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा की तैयारियों को लेकर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने सेक्टर मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। उन्होंने यूपीएससी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।