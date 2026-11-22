जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क है और पहाड़ से मैदान तक तेज धूप खिल रही है। जिससे दिन में तपिश बनी हुई है। इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक बने हुए हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। पहाड़ों में पाला और घाटी वाले क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। सुबह से ही तेज धूप शनिवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही तेज धूप खिली रही। तड़के कहीं-कहीं हल्के कोहरे का असर रहा। वहीं, मसूरी समेत आसपास के क्षेत्रों में रात को पाला गिरने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई। दून में दिनभर धूप खिलने से मौसम में गर्माहट महसूस की गई।