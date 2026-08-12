Uttarakhand Weather: टिहरी-बागेश्वर में भारी बारिश का यलो अलर्ट, चमोली की नीति घाटी में बचाव कार्य जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता के बीच बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में दिक्कतें बढ़ गई हैं।

चमोली की नीति घाटी में आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं, वहीं क्षेत्र के प्रमुख मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की मुश्किलें बनी हुई हैं। आज भी प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी है। पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और तेज बारिश की चेतावनी बारिश के कारण देहरादून-मसूरी मार्ग पर कोल्हूखेत के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के बीच जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आने से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। निचले इलाकों में भी बारिश के दौर जारी हैं।