घाटी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 अगस्त से भारी बारिश और बाढ़ की आशंका

जागरण संवाददात, श्रीनगर। घाटी में रविवार से मौसम के मिजाज शुष्क बने हुए हैं। सोमवार को भी मौसम शुष्क रहा और श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में हलकी धूप छाई रही। अलबत्ता मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार कल यानी 11 अगस्त से मौसम के मिजाज फिर से तीखे हो जाएंगे और इस बीच अधिकांश इलाकों में सामान्य से भारी बारिश का अनुसमान जताया है।

केंद्र के अनुसार मूसलाधार बारिश से कमज़ोर जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो सकते हैं, साथ ही निचले इलाकों में जलभराव भी हो सकता है। केंद्र के अधिकारियों के अनुसार 12 से 16 अगस्त तक कई जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।